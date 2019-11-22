Шоу Limon LIVE: «Папой-супергероем» Эстонии стал тренер по фигурному катанию

В нашем эфире Сергей появился вместе с дочкой Софией и рассказал, что хотел победить, но сомневался в своем успехе, потому что были другие достойные фотографии. Как оказалось, снимок на конкурс отправила мама Лена, дочь и отец узнали об этом позже, когда пришли домой с тренировки.

Дочь занимается фигурным катанием с 4 лет, вообще Сергей тренирует детей от 3 лет, ведь это молодой вид спорта. А с дочкой он делает из уроков математику. София честно сказала, что Сергей более строгий, когда он выполняет роль тренера, как отец он более добрый.

Портал Limon.ee еще раз поздравляет эту замечательную семью с победой!