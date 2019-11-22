Врачи: женщины должны сидеть с широко раздвинутыми ногами, это полезно для здоровья

Американские врачи порекомендовали женщинам сидеть с разведенными ногами, как мужчины, чтобы спастись от болей в коленях и бедрах.
Хирург-ортопед Корделия Картер и доктор Барбара Бергин посоветовали женщинам сидеть по-мужски, чтобы избежать болей в бедрах и коленях. Об этом сообщает Tsargrad.tv со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail.
Отмечается, что сидение с широко раздвинутыми ногами в транспорте и публичных местах считается неприличным, однако именно такая поза позволяет избежать проблем с коленной чашечкой и бедрами. По словам американских врачей, 90 процентов пациентов, страдающих от этого, - женщины.
Врачи поясняют, что в отличие от мужчин, женщины постоянно пытаются сохранять пристойную позу - сводят колени вместе или кладут одну ногу на другую. Однако этим они подвергают суставы и мышцы бёдер дополнительной нагрузке. В этом отношении мужская поза с расставленными в стороны ногами является более стабильной и равномерно распределяет нагрузку на ноги. Это позволяет мужчинам избежать многих проблем.