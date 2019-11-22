Видео: певец Шура усиленно худеет, готовясь стать отцом

Грядущие перемены в жизни он решил встретить полностью обновленным, а потому начал вплотную поправлять здоровье и приводить себя в хорошую физическую форму.

Я очень ответственно отношусь к отцовству, и поэтому, прежде чем стать отцом, я решил полностью обследоваться, сдал все анализы и начал курс процедур,

— заявил артист.

Шура сделал ставку на комплексный подход, включив в свой оздоровительный рацион и аппаратные методики снижения веса, и акупунктурный массаж для активации иммунитета. Певцу также предстоит восстановить функции печени и почек, вылечить дисбактериоз и другие проблемы со здоровьем.

Его также ждут эффективные косметологические процедуры. Например, баромассаж "эйр джет", который еще называют процедурой красной ковровой дорожки, а также озонотерапия,

— рассказала врач—диетолог Марият Мухина, которая и взяла будущего отца на поруки.

Певец уверен, что уделять внимание здоровью просто необходимо. Особенно мужчинам после сорока, да еще и при таком плотном гастрольном графике — по шесть концертов в неделю.

Многие мужчины не хотят, ну и дураки. Здоровьем заниматься нужно,

— подчеркнул исполнитель.

О том, что Шура готовится стать отцом, стало известно в начале ноября. Как уже сообщал Лайф, оформлять все процедуры певец намерен в России, поскольку это значительно дешевле: 800 тысяч рублей против 11 миллионов (11 тысяч евро и 155 тысяч евро соответственно), например, в США.