Видео: певец Шура усиленно худеет, готовясь стать отцом

44-летний певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) готовится воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать одиноким папой, пишет Лайф.
Грядущие перемены в жизни он решил встретить полностью обновленным, а потому начал вплотную поправлять здоровье и приводить себя в хорошую физическую форму.
Я очень ответственно отношусь к отцовству, и поэтому, прежде чем стать отцом, я решил полностью обследоваться, сдал все анализы и начал курс процедур,
— заявил артист.
Шура сделал ставку на комплексный подход, включив в свой оздоровительный рацион и аппаратные методики снижения веса, и акупунктурный массаж для активации иммунитета. Певцу также предстоит восстановить функции печени и почек, вылечить дисбактериоз и другие проблемы со здоровьем.
Его также ждут эффективные косметологические процедуры. Например, баромассаж "эйр джет", который еще называют процедурой красной ковровой дорожки, а также озонотерапия,
— рассказала врач—диетолог Марият Мухина, которая и взяла будущего отца на поруки.
Певец уверен, что уделять внимание здоровью просто необходимо. Особенно мужчинам после сорока, да еще и при таком плотном гастрольном графике — по шесть концертов в неделю.
Многие мужчины не хотят, ну и дураки. Здоровьем заниматься нужно,
— подчеркнул исполнитель.
О том, что Шура готовится стать отцом, стало известно в начале ноября. Как уже сообщал Лайф, оформлять все процедуры певец намерен в России, поскольку это значительно дешевле: 800 тысяч рублей против 11 миллионов (11 тысяч евро и 155 тысяч евро соответственно), например, в США.
Шура — эксцентричный исполнитель, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов).