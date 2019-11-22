Официанток арестовали, когда увидели, в чем они обслуживают клиентов в баре

Клиенты так впечатлились, что даже стали снимать красавиц на видео и делать фото. Кадры быстро разлетелись по Сети. Но более консервативные местные жители не оценили вкус девушек и пожаловались полицейским на такое безобразие, пишет Лайф со ссылкой на Daily Star.

Вот в таком виде обслуживают клиентов официантки в одном из баров Таиланда twitter

Официанток вызвали в участок, где им выписали штраф в две тыс. батов (примерно 56 евро) за публичную непристойность. При этом сами девушки ничуть не смутились и с гордостью заявили, что их пышные бюсты — результат работы пластического хирурга. Однако впредь сотрудницам заведения всё же придется скрывать свои формы и одеваться приличнее.