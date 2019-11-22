Пт, 22.11.2019
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Официанток арестовали, когда увидели, в чем они обслуживают клиентов в баре
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Официантака. Иллюстративное фото

ФОТО: CandyBox Images/PantherMedia / CandyBox Images

Знойные модели оживили своим присутствием атмосферу в одном из баров в Бангкоке, Таиланд. Однако нарвались не только на полицию нравов, но и на настоящую.

Девушки работали в ночную смену, они разносили еду и напитки. И многие посетители загорелись желанием получить заказ из рук таких красавиц. От моделей действительно сложно было отвести взгляд, ведь они выбрали довольно провокационные наряды: надели лишь низ от бикини и фартуки, которые едва прикрывали обнаженную грудь.

Клиенты так впечатлились, что даже стали снимать красавиц на видео и делать фото. Кадры быстро разлетелись по Сети. Но более консервативные местные жители не оценили вкус девушек и пожаловались полицейским на такое безобразие, пишет Лайф со ссылкой на Daily Star.

Вот в таком виде обслуживают клиентов официантки в одном из баров Таиланда

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Официанток вызвали в участок, где им выписали штраф в две тыс. батов (примерно 56 евро) за публичную непристойность. При этом сами девушки ничуть не смутились и с гордостью заявили, что их пышные бюсты — результат работы пластического хирурга. Однако впредь сотрудницам заведения всё же придется скрывать свои формы и одеваться приличнее.

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