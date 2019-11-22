Пт, 22.11.2019
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«Закрой окно!» Жесткая ссора пассажиров самолета попала на видео

Иллюминатор. Фото иллюстративное

ФОТО: Manuel Findeis/PantherMedia / Manuel Findeis

В Instagram-аккаунте PassengerShaming появилась видеозапись курьезного инцидента на борту пассажирского авиалайнера. Неизвестные пассажиры не смогли договориться по поводу положения шторки иллюминатора между их кресел и поругались. "И это взрослые люди", – указано в подписи к посту, пишет Сегодня.

Автор ролика предпринимает несколько попыток задвинуть шторку, тогда как сидящий перед ним мужчина каждый раз ее поднимает. Несмотря на вмешательство бортпроводника, борьба продолжается, и, в конце концов, второй участник конфликта ставит на иллюминатор руку так, чтобы он стал недоступен для соседа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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