«Закрой окно!» Жесткая ссора пассажиров самолета попала на видео

В Instagram-аккаунте PassengerShaming появилась видеозапись курьезного инцидента на борту пассажирского авиалайнера. Неизвестные пассажиры не смогли договориться по поводу положения шторки иллюминатора между их кресел и поругались. "И это взрослые люди", – указано в подписи к посту, пишет Сегодня.
Автор ролика предпринимает несколько попыток задвинуть шторку, тогда как сидящий перед ним мужчина каждый раз ее поднимает. Несмотря на вмешательство бортпроводника, борьба продолжается, и, в конце концов, второй участник конфликта ставит на иллюминатор руку так, чтобы он стал недоступен для соседа.