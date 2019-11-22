Что они едят? Гастрономические предпочтения звзед шоу-бизнеса

«Не знаю, есть ли в моем окружении люди, которые любят столовки так же, как и я, но ребята мои тоже всегда радуются этому месту. Я с кайфом ем все! В любом виде иду, не стесняясь, и наслаждаюсь вкусняхами», — признается 29-летняя артистка.