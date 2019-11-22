Что они едят? Гастрономические предпочтения звзед шоу-бизнеса

Звезды шоу-бизнеса любят демонстрировать в соцсетях свои тарелки с листиками салата и прозрачными ломтиками рыбы. Однако некоторые любят побаловать себя не только полезным, но и вкусным.
Гастрономические предпочтения популярных певиц отследил интернет-портал Teleprogramma.pro, в результате исследования самой демократичной в еде оказалась Анна Дзюба, известная публике как Asti из поп-дуэта Artik & Asti. Она призналась, что с удовольствием ест лапшу быстрого приготовления, а в своем Instagram недавно написала целую оду столовкам.
«Не знаю, есть ли в моем окружении люди, которые любят столовки так же, как и я, но ребята мои тоже всегда радуются этому месту. Я с кайфом ем все! В любом виде иду, не стесняясь, и наслаждаюсь вкусняхами», — признается 29-летняя артистка.
Анна с упоением вспоминает сладкие жареные гренки, которые готовила ей бабушка, а еще признается в любви пельменям в масле, хотя по ее фигуре предположить такую диету сложно.
Бывшая участница группы «Тутси» 32-летняя Маша Вебер как-то заявила в одном из интервью, что никогда не сидела на диетах. Но самой любимой едой певица называет авокадо и орехи. При таких предпочтениях диета, возможно, и в самом деле не нужна.
Самой привередливой, по версии издания, оказалась 37-летняя певица Елка. Раньше она любила обычную пиццу, но с годами ее вкусы сильно изменились. «Хочу краба и устриц. Столько лет уже, и вдруг вот устрицы распробовала», — объявила артистка.