Пт, 22.11.2019
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Предполагаемый жених Ольги Бузовой высказался об их отношениях

Давид Манукян

ФОТО: Instagram

В Сети уже давно обсуждают не только роман, но и возможную помолвку пары, пишет wmj.ru.

Давид Манукян, известный под сценическим псевдонимом DAVA, снялся в клипе Ольги на песню «Лайкер». А чуть позже пользователи Сети заговорили о романе пары. После стали появляться все новые доказательства романтических отношений Бузовой и Манукяна, а сама певица на своем концерте и вовсе назвала его своим мужем.

Пока Ольга никак не комментирует предполагаемый роман, высказался Давид. Он опровергает, что их связывают романтические отношения. «Мы очень хорошо общаемся, но никакого романа у нас нет. У нас дружеские, хорошие отношения, мы переписываемся», — рассказал блогер в эфире передачи на YouTube-канале Popcake.

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