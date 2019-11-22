«Интриганка»: Лобода раскрыла тайну Тилля Линдеманна

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Лободы. Постер подписан так: Frau & Mann ("Женщина и мужчина"). Сверху его украшает название группы, а снизу написаны имена Линдеманна и Тэгтгрена, а также указаны Светлана Лобода и Петер Стормаре.

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Реакция поклонников была однозначной – шок. До этого момента о связи между немецким певцом и российской исполнительницей ходили ничем не подтвержденные слухи. Почти все фолловеры звезды поздравили ее с таким интересным опытом в своей карьере.

Положительных отзывов очень много. Почти все подписчики певицы сошлись во мнении, что не могут дождаться, когда же работа выйдет в свет. Фолловеры также выразили свое восхищение тем, что Лобода снялась у Линдеманна.

"Oh my god...when?", " Ваааааау!", "Умеете вы удивлять", "Коллаб, который мы заслужили!", написали под публикацией певицы.

"Интриганка, как жить-то дальше?!", "Очень интересно. Но правда я не понимаю, что это (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали они. К слову, Линдеманн в Stories тоже поделился с поклонниками постером клипа, вызвав такую же бурную реакцию.