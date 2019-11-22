Очаровательный малыш! Крошка-пес из-за мутации навсегда останется щенком

Двухлетняя немецкая овчарка по кличке Рейнджер из американского города Финикс, штат Аризона, несмотря на то, что уже взрослая, выглядит как щенок. Животное имеет даже свою страницу в Instagram, которая пользуется популярностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказывают хозяева питомца, после своего рождения Рейнджер подхватил инфекцию, и его рост остановился. Они обратились к ветеринару, который пояснил, что у животного произошла мутация на генном уровне и пес уже никогда не вырастет и не будет выглядеть старше.

У пса в детстве были и другие проблемы со здоровьем, но после лечения он выздоровел и сейчас чувствует себя хорошо.

Он здоров и счастлив и любит прыгать и играть с мячом и игрушками вместе со своими двумя сестрами Хейзел и Джесси,