Это не то, о чем вы подумали! Сексапильная эстонская блондинка показала жаркий кадр

На днях Лиза, которая недавно стала лицом новой рекламной компании одной из сети спортивных клубов в Эстонии, опубликовала в Instagram жаркий кадр, сделанный во время поездки в Гамбию. И, стоит отметить, что из-за ракурса и необычного вида ее бикини, в первую секунду может показаться, что Лиза ниже пояса совершенно раздета.