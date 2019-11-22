Пт, 22.11.2019
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Это не то, о чем вы подумали! Сексапильная эстонская блондинка показала жаркий кадр
ФОТО!

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Эстонская красотка Лиза Линд — личность разносторонняя. Девушка успешно совмещает учебу, карьеру визажиста, путешествия в дальние страны и ведение нескольких популярных Instagram-страничек. 

На днях Лиза, которая недавно стала лицом новой рекламной компании одной из сети спортивных клубов в Эстонии, опубликовала в Instagram жаркий кадр, сделанный во время поездки в Гамбию. И, стоит отметить, что из-за ракурса и необычного вида ее бикини, в первую секунду может показаться, что Лиза ниже пояса совершенно раздета. 

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