Завораживающее видео: дети-двойняшки Пугачевой и Галкина исполнили трюки под водой

Галкин снял на видео, как Лиза в зеленом купальнике, шапочке, очках и ластах красиво плавает в бассейне, уверенно преодолевая препятствия. Затем малышка исполнила танец для папы, который наблюдал за ней через стекло. Гарри не отставал от сестры и тоже с легкостью выполнил все упражнения. «Молодец!» — похвалил сына Максим. В ролике звучал шлягер Аллы Пугачевой «Сирена».