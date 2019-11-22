Предсказания астрологов на 2020 год для каждого знака Зодиака

Астрологи рассказали о том, каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака. Их рекомендации помогут подготовиться к грядущим событиям, избежать проблем и достичь успеха, пишет сайт dailyhoro.ru.
Это будет очень нестабильное время. За двенадцать месяцев обстановка будет часто меняться, и к этому необходимо готовиться заранее. Предусмотрительным людям астрологи советуют обращаться за помощью к лунному календарю, где они найдут советы на месяц, на год, на неделю и на каждый день.
Овен
У Овнов 2020 год начнется с ярких эмоций. Речь идет не только о новогодних праздниках, но и о январе и феврале в целом. Весна станет самым размеренным и благоприятным временем, когда можно будет и продуктивно поработать, и как следует отдохнуть. Осень и лето принесут Овнам много новых знакомств, так что в это время можно сфокусировать внимание на сфере любви.
Каждое мгновение 2020 года Овнам следует использовать для того, чтобы стать лучше. Самые полезные советы по работе над собой помогут в этом. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, представители этого знака могут обратиться за помощью к интуиции.
Телец
Разумеется, на пути будут и препятствия: например, перепады настроения в конце и в начале года. Любой переходный период будет сопровождаться сомнениями и мыслями типа: «А что было бы, если». Нужно сосредоточиться на том, что есть в жизни в данный момент, а не тратить ресурсы на анализ того, что не случилось.
Близнецы
Конец лета и начало осени для Близнецов станут не самым благоприятным временем, потому что звезды и планеты поспособствуют обострению худших черт характера этих людей. Понравиться кому-то будет значительно сложнее, но даже в этом случае Близнецы все равно смогут оставаться в центре внимания, ведь у них есть обаяние и чувство юмора. Нужно больше улыбаться и помогать коллегам, друзьям и близким.
Самое лучшее время для Близнецов — начало и конец года. Именно в это время планеты и звезды станут наиболее созидательными. Эти периоды идеально подходят для путешествий, смены работы и обстановки. Можно будет обновить гардероб, сменить прическу. Любые новшества подарят вдохновение для креативной деятельности и работы в целом.
Рак
Ближе к лету произойдет очередная энергетическая перестройка, которая положительно скажется на творческом потенциале Раков, на их интеллектуальной производительности. Эти люди смогут оптимизировать свою работу и настроиться на лучшее. Финансовые потоки останутся мощными до самого конца 2020 года, поэтому вторую половину года можно посвятить важным покупкам.
Лев
Успех Львов будет во многом зависеть именно от их действий, а не от удачи. Стать успешнее помогут пять простых шагов к счастью. Астрологи настоятельно советуют следовать принятым ранее планам и не изменять их в последний момент.
Планирование будет важным не только в финансовой, но и в амурной сфере. Не стоит переносить свидания и нарушать данные ранее обещания. Год будет идеальным для совместных путешествий и дел. Семейным Львам нужно проводить как можно больше времени с детьми и второй половинкой. Лучше почаще навещать родителей.
Дева
У Дев начинается очень удачный период. Даже если покажется, что всё идет кувырком, это заранее было продумано Вселенной. Астрологи рекомендуют почаще слушать сердце в сложных ситуациях и не бояться действовать быстро.
На протяжении всех двенадцати месяцев Девам стоит быть очень осторожными с незнакомыми или малознакомыми людьми. Признаки положительной и отрицательной энергетики помогут им заранее узнать, как настроен человек и какой аурой он обладает. Стоит всячески избегать общения с негативными личностями, так как они будут тянуть Дев за собой на дно.
Весы
Звезды не хотят, чтобы Весы шли на такие меры, как месть и открытые конфликты. Любые неурядицы нужно решать максимально мирно. В таком случае окружающие проникнутся к представителям этого знака неподдельным уважением. Доброта и спокойствие всегда лучше агрессии. Именно это, по мнению астрологов, и станет ключевым правилом для Весов в 2020 году. Добро всегда побеждает, так что лучше с самого начала быть на светлой стороне.
Скорпион
Быть счастливыми хочется всем, но Скорпионам не нужно превращать 2020 год в каждодневную погоню за счастьем. Лучше просто следовать пяти основным законам Вселенной, чтобы удача не отворачивалась от Скорпионов. Это очень динамичный год, в который успех будет то приходить, то уходить. Придется запастись терпением.
Вторая половина года идеально подходит для смены работы, для поиска новых увлечений, для любовных приключений. До конца весны лучше быть предельно спокойными и расчетливыми. Рисковать астрологи настоятельно не рекомендуют. Самой важной сферой жизни в начале года станет работа, но потом можно будет постепенно переключиться на любовь.
Стрелец
Стрельцам не свойственно перетягивать на себя чужие проблемы, но в 2020 году это может происходить регулярно. Этого можно избежать, если почаще думать о себе и о своей семье. Это не эгоизм, а вынужденная мера, потому что альтруизм в этом году не принесет Стрельцам ничего хорошего. Если делать слишком много добра, то окружающие постараются сесть на шею.
Самое главное — выполнять все свои обязанности и не забывать о постоянном развитии. Весна и лето идеальны для получения новых знаний и навыков. Зимой и осенью эти навыки нужно применять в полной мере.
Козерог
Меньше всего преград на пути Козерогов будет летом и в конце года. В эти периоды нужно направлять все свои внутренние ресурсы на достижение поставленных ранее целей, причем речь идет не только о работе, но и о любви. Представители этого знака любят закрываться от всего мира, но таким образом построить отношения не получится. Нужно стать более общительными.
Водолей
У Водолеев главными сферами в этом году станут финансы, работа, бизнес и дела. Стоит обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Также можно прислушиваться к интуиции, которую усилят звезды и планеты уже в начале года. Это будет очень эмоциональный год, который наверняка оставит свой след в памяти Водолеев.
В январе стоит заняться своей внешностью, здоровьем. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, менять обстановку. Это повысит шансы на успех во всех сферах и привлечет удачу. Работа — это хорошо, но в 2020 году нужно своевременно отдыхать, чтобы не перегореть.
Рыбы
Рыб часто относят к самым самовлюбленным знакам Зодиака. В 2020 году это может стать источником проблем для этих людей. Именно поэтому астрологи рекомендуют быть внимательнее к родным и друзьям, избегать эгоизма. Особенно актуально это будет летом и осенью. Весну можно полностью посвятить себе и своим потребностям.
Рыбы будут яркими и притягательными для представителей противоположного пола, поэтому многим удастся начать новые отношения. Чтобы они начались успешно, лучше не провоцировать любимого человека на ревность. В отношениях с друзьями и близкими понадобится больше отзывчивости.