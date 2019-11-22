Предсказания астрологов на 2020 год для каждого знака Зодиака

Это будет очень нестабильное время. За двенадцать месяцев обстановка будет часто меняться, и к этому необходимо готовиться заранее. Предусмотрительным людям астрологи советуют обращаться за помощью к лунному календарю, где они найдут советы на месяц, на год, на неделю и на каждый день.

Овен

У Овнов 2020 год начнется с ярких эмоций. Речь идет не только о новогодних праздниках, но и о январе и феврале в целом. Весна станет самым размеренным и благоприятным временем, когда можно будет и продуктивно поработать, и как следует отдохнуть. Осень и лето принесут Овнам много новых знакомств, так что в это время можно сфокусировать внимание на сфере любви.

Каждое мгновение 2020 года Овнам следует использовать для того, чтобы стать лучше. Самые полезные советы по работе над собой помогут в этом. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, представители этого знака могут обратиться за помощью к интуиции.

Телец

Привлечь желаемое в свою жизнь в 2020 году Тельцам поможет закон притяжения. Если мечтать, то по-крупному: о большой любви, о богатстве, о посещении новых стран. Не нужно ограничивать себя, потому что человеческие ресурсы неисчерпаемы. Сила позитивного мышления сможет пронести Тельцов сквозь огонь и воду прямо к триумфу.

Разумеется, на пути будут и препятствия: например, перепады настроения в конце и в начале года. Любой переходный период будет сопровождаться сомнениями и мыслями типа: «А что было бы, если». Нужно сосредоточиться на том, что есть в жизни в данный момент, а не тратить ресурсы на анализ того, что не случилось.

Близнецы

Конец лета и начало осени для Близнецов станут не самым благоприятным временем, потому что звезды и планеты поспособствуют обострению худших черт характера этих людей. Понравиться кому-то будет значительно сложнее, но даже в этом случае Близнецы все равно смогут оставаться в центре внимания, ведь у них есть обаяние и чувство юмора. Нужно больше улыбаться и помогать коллегам, друзьям и близким.

Самое лучшее время для Близнецов — начало и конец года. Именно в это время планеты и звезды станут наиболее созидательными. Эти периоды идеально подходят для путешествий, смены работы и обстановки. Можно будет обновить гардероб, сменить прическу. Любые новшества подарят вдохновение для креативной деятельности и работы в целом.

Рак

У Раков год начнется не лучшим образом. Постоянно будут срываться важные дела, происходить что-нибудь неприятное. Первый блин всегда комом, поэтому нужно просто потерпеть. Через пару недель после начала года наступит период спокойствия. Можно будет посвятить его построению планов, работе над собой, самоанализу. Перед началом весны желательно заняться своим здоровьем.