Алла уже не та: живое пение Пугачевой шокировало Сети

Ролик был сделан еще весной, когда Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Там то и исполнила она свой хит «Любовь похожая на сон» под аккомпонимент Игоря Крутого.