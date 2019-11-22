Алла уже не та: живое пение Пугачевой шокировало Сети

Ролик был сделан еще весной, когда Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Там то и исполнила она свой хит «Любовь похожая на сон» под аккомпонимент Игоря Крутого.
«Алла Пугачева »Любовь, похожая на сон« (муз. И. Крутой, ст. В. Горбачева). На Юбилее у Примадонны... @alla_orfey», - подписал ролик Крутой.
Большинство подписчиков Игоря Крутого от ролика пришли в восторг, поскольку живое пение Примадонны услышали едва ли не впервые.