Пт, 22.11.2019
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Алла уже не та: живое пение Пугачевой шокировало Сети

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Известный композитор Игорь Крутой в Instagram обнародовал видео, снятое на юбилее Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. В кадре певица дает «живое выступление» перед узким кругом приглашенных на ее день рождения, пишет Topnews. 

Ролик был сделан еще весной, когда Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Там то и исполнила она свой хит «Любовь похожая на сон» под аккомпонимент Игоря Крутого.

«Алла Пугачева »Любовь, похожая на сон« (муз. И. Крутой, ст. В. Горбачева). На Юбилее у Примадонны... @alla_orfey», - подписал ролик Крутой.

Большинство подписчиков Игоря Крутого от ролика пришли в восторг, поскольку живое пение Примадонны услышали едва ли не впервые.   

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