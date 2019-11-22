Пыль в глаза: хоромы мужа Лолиты оказались элитной ночлежкой

Оба начинают жизнь в столице с нуля: Иванов набирает желающих в секцию по сквошу, Ольга поднимает собственный косметологический бизнес. После работы влюбленные любят устраивать у себя посиделки с друзьями.

«Небольшая у нас квартира, но компактная, уютная, — рассказал 44-летний тренер в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». — Иногда у нас здесь шумно и весело. Мы пьем чай, кофе, периодически можем позволить себе какие-то крепкие напитки, но это нормально. Соседи, правда, иногда постукивают, но мы стараемся не нарушать режим».

На кухне Дмитрий проводит не много времени — все-таки здесь, по его словам, хозяйкой должна быть женщина. «Какое-то время готовил сам, но потом понял, что мне некогда это делать», — отметил он.