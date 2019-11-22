Просмотры зашкаливают: номер «Уральских пельменей» про пропавшего зятя стал хитом в Сети

Сценка начинается с тревожных попыток Ксении Корневой дозвониться до мужа под язвительные комментарии своей «мамы» Тамары Игоревны в исполнении Дмитрия Брекоткина.

«В полиции заявление о пропаже человека принимают только на третьи сутки. Это человека, а не зятя моего. А ветеринарная служба вообще этим не занимается... Ну, позвони в какое-нибудь другое место для успокоения. В морг, позвони», - ерничает теща.

Через какое-то время в квартиру заходит изрядно потрепанный Роман Постовалов, исполняющий роль зятя Николая. Он приносит с собой сумку с бутылкой вина, которую дарит тестю, зубной щеткой для тещи и духами для жены. Объясняя, что с ним произошло, он утверждает, что шел устраиваться на работу. «Коллектор», - говорит он на вопрос - куда?

При этом удивление тещи сменяется недоумением - ведь муж ее дочки не способен даже «выбить пыль из ковра», не то что долг из должника. «Упал в коллектор», - добавляет он поникшим голосом.

После чего рассказывает, как ползал по коллектору, и его оттуда выгнали бомжи. При этом он якобы спас собачку, за которую ему дали вознаграждение. «Вот и сдача еще осталась», - бравирует он, доставая из кармана деньги.

Затем в комнату входит тесть - военный (Сергей Ершов), успевший развернуть целую спасательную операцию по вызволению горе-зятя.

В ходе разговоров выясняется, что пропала куртка, в которой теща хранила пять тысяч долларов. Под угрозой расправы выясняется, что эти деньги присвоил себе сам зять, оказавшийся нечистым на руку.