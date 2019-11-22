Петр Чернышев впервые высказался про будущее Анастасии Заворотнюк

Такое заявление журналистам, со ссылкой на спортсмена, сделал неназванный друг семьи. «Есть перспектива на выздоровление», - передал он слова Петра Чернышева.

На этом фоне семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившиеся недавно слухи о том, что фигурист якобы хотел развестись с Заворотнюк.

Напомним, что ранее в российских СМИ поступили слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы решилась родитель ребенка в 47 лет только для того, чтобы удержать молодого мужа, всегда хотевшего стать отцом. Также некоторые источники писали, что фигурист якобы намеревается бросить Заворотнюк, устав от ее тяжелой болезни.