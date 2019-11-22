Петр Чернышев впервые высказался про будущее Анастасии Заворотнюк

По словам мужа известной актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева, звезда сериала «Моя прекрасная няня», страдающая онкологическим заболеванием головного мозга, имеет шансы на выздоровление, пишет Topnews.
Такое заявление журналистам, со ссылкой на спортсмена, сделал неназванный друг семьи. «Есть перспектива на выздоровление», - передал он слова Петра Чернышева.
Напомним, что ранее в российских СМИ поступили слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы решилась родитель ребенка в 47 лет только для того, чтобы удержать молодого мужа, всегда хотевшего стать отцом. Также некоторые источники писали, что фигурист якобы намеревается бросить Заворотнюк, устав от ее тяжелой болезни.
Однако семья звезды поспешила опровергнуть эти сведения.
«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», - сказано в Instagram, созданном для поддержки Анастасии.