Пт, 22.11.2019
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Петр Чернышев впервые высказался про будущее Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

По словам мужа известной актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева, звезда сериала «Моя прекрасная няня», страдающая онкологическим заболеванием головного мозга, имеет шансы на выздоровление, пишет Topnews.

Такое заявление журналистам, со ссылкой на спортсмена, сделал неназванный друг семьи. «Есть перспектива на выздоровление», - передал он слова Петра Чернышева.

На этом фоне семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившиеся недавно слухи о том, что фигурист якобы хотел развестись с Заворотнюк.

Напомним, что ранее в российских СМИ поступили слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы решилась родитель ребенка в 47 лет только для того, чтобы удержать молодого мужа, всегда хотевшего стать отцом. Также некоторые источники писали, что фигурист якобы намеревается бросить Заворотнюк, устав от ее тяжелой болезни.

Однако семья звезды поспешила опровергнуть эти сведения.

«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», - сказано в Instagram, созданном для поддержки Анастасии.

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