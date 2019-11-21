Дану Борисову обвинили в мошенничестве

Конфликт начался из-за неопубликованного рекламного поста в социальной сети Instagram.
На Дану Борисову написали заявление о мошенничестве. Телеведущую обвиняют в том, что она получила деньги за рекламу, однако со своей стороны условия соглашения так и не выполнила.
Как стало известно Лайфу, дизайнер одежды Марья Зарубина решила раскрутить свой аккаунт в Instagram и сделать рекламу с Даной Борисовой. Для этого девушка списалась с телеведущей и договорилась о рекламной публикации и дне, когда она ее опубликует.
Борисова получила угги, которые согласилась прорекламировать. В них она должна была сфотографироваться, после чего разместить снимок у себя на странице в микроблоге. Кроме того, Борисова пообещала выйти в обуви на программе у Малахова, в которой она принимала участие. Однако ничего этого не произошло: телеведущей срочно потребовалось улететь в другой город, а обещанной публикации так и не последовало.
Впоследствии Марья попыталась выяснить, когда ее оплаченная реклама наконец-то увидит свет. Сначала телеведущая пообещала выложить фотографию в субботу, однако сдержать свое обещание так и не смогла. Борисова объяснила, что у нее есть еще несколько рекламных постов в очереди, за которые ей заплатили в три раза больше денег. В итоге блогер и телеведущая друг друга не поняли, что в результате привело к конфликту.
Марья начала угрожать заявлением в полицию, а телеведущая агрессию девушки не восприняла. В итоге блогер пошла в дежурную часть выполнять обещанную угрозу — подавать заявление о мошенничестве, а Борисова заблокировала девушку в социальных сетях.