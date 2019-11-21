Чт, 21.11.2019
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Деми Ловато удивила подписчиков округлившимся животом

Деми Ловато

ФОТО: Rich Fury/AFP

Деми предложила поклонникам самим угадать, ждет она ребенка или нет, пишет WMJ.

27-летняя Деми Ловато на днях рассекретила свой роман с 25-летним красавцем-манекенщиком Остином Уилсоном. А теперь снова удивила подписчиков. В своем Instagram она разместила фото и видео, на которых демонстрирует сильно округлившийся живот.

В комментариях подписчики высказывают свое мнение по поводу живота Деми. Большинство считает, что «забеременела» певица и актриса ради новой роли. Другие пишут, что на несколько секунд были шокированы увиденным, а некоторые шутят, что они выглядят так же после плотного ужина. Сама Ловато пока никак не прокомментировала мнения фолловеров.

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