Деми Ловато удивила подписчиков округлившимся животом

27-летняя Деми Ловато на днях рассекретила свой роман с 25-летним красавцем-манекенщиком Остином Уилсоном. А теперь снова удивила подписчиков. В своем Instagram она разместила фото и видео, на которых демонстрирует сильно округлившийся живот.

В комментариях подписчики высказывают свое мнение по поводу живота Деми. Большинство считает, что «забеременела» певица и актриса ради новой роли. Другие пишут, что на несколько секунд были шокированы увиденным, а некоторые шутят, что они выглядят так же после плотного ужина. Сама Ловато пока никак не прокомментировала мнения фолловеров.