Галерея: в Таллинне показали настоящую магию мирового уровня

В прошлый четверг, 14 ноября, в Центре Русской Культуры иллюзионист Александр Замашка показал часть своей новой программы.
Во время интерактива зрители смогли насладиться современными фокусами: от левитации человека до разбивания телефона. Также на мероприятии присутствовал воздушный акробат Яан Роозе, который прошел на высоте по канату вдоль главного холла.
Помещение было заполнено до отказа, мероприятие посетило более 700 человек.
Данное представление было подготовкой к новому концертному туру мирового уровня, который начнется с Таллинна весной следующего года и в дальнейшем пройдет в Прибалтике и Европе. На шоу будут продемонстрированы еще более масштабные иллюзионы, а также выступления других артистов оригинального жанра.
Информация о предстоящем туре ЗДЕСЬ!