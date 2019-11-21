Галерея: в Таллинне показали настоящую магию мирового уровня

Во время интерактива зрители смогли насладиться современными фокусами: от левитации человека до разбивания телефона. Также на мероприятии присутствовал воздушный акробат Яан Роозе, который прошел на высоте по канату вдоль главного холла.

Данное представление было подготовкой к новому концертному туру мирового уровня, который начнется с Таллинна весной следующего года и в дальнейшем пройдет в Прибалтике и Европе. На шоу будут продемонстрированы еще более масштабные иллюзионы, а также выступления других артистов оригинального жанра.