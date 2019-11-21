18-летняя девушка решила сэкономить на внешности, но превратилась в «далматинца»

Еллена работает визажистом, и обычно за такой процедурой она обращалась к профессионалам, однако на этот раз девушка захотела сэкономить и провести процедуру в домашних условиях. Она нанесла средство на все тело, но, после того как оно начало проявляться, девушка пожалела о своем решении: автозагар запал в поры, лег пятнами и даже окрасил в коричневый цвет пушок над верхней губой.