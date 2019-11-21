Чт, 21.11.2019
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18-летняя девушка решила сэкономить на внешности, но превратилась в «далматинца»

Еллена Брайс после нанесения автозагара.

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

18-летняя Еллена Брайс из Англии решила поэкспериментировать с автозагаром, чтобы немного поднять себе настроение в тусклую осеннюю пору, однако что-то пошло не так, передает WMJ.  

Еллена Брайс до автозагара.

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Еллена работает визажистом, и обычно за такой процедурой она обращалась к профессионалам, однако на этот раз девушка захотела сэкономить и провести процедуру в домашних условиях. Она нанесла средство на все тело, но, после того как оно начало проявляться, девушка пожалела о своем решении: автозагар запал в поры, лег пятнами и даже окрасил в коричневый цвет пушок над верхней губой.

Никакие пилинги и скрабы, которыми девушка пыталась оттереть автозагар, не помогли. Еллене приходилось наносить плотным слоем темный тон для маскировки на протяжении двух недель.

«Я выглядела бледной, а поскольку собиралась выбраться в город, решила сделать что-нибудь, что подняло бы мне настроение ,» сказала Еллена.

Брайс добавила, что после такого провала она начала ценить свою красивую светлую кожу еще больше и приняла решение, что не стоит пользоваться автозагаром. 

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