18-летняя девушка решила сэкономить на внешности, но превратилась в «далматинца»

18-летняя Еллена Брайс из Англии решила поэкспериментировать с автозагаром, чтобы немного поднять себе настроение в тусклую осеннюю пору, однако что-то пошло не так, передает WMJ.
Еллена работает визажистом, и обычно за такой процедурой она обращалась к профессионалам, однако на этот раз девушка захотела сэкономить и провести процедуру в домашних условиях. Она нанесла средство на все тело, но, после того как оно начало проявляться, девушка пожалела о своем решении: автозагар запал в поры, лег пятнами и даже окрасил в коричневый цвет пушок над верхней губой.
Никакие пилинги и скрабы, которыми девушка пыталась оттереть автозагар, не помогли. Еллене приходилось наносить плотным слоем темный тон для маскировки на протяжении двух недель.
«Я выглядела бледной, а поскольку собиралась выбраться в город, решила сделать что-нибудь, что подняло бы мне настроение ,» сказала Еллена.
Брайс добавила, что после такого провала она начала ценить свою красивую светлую кожу еще больше и приняла решение, что не стоит пользоваться автозагаром.