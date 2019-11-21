Олигарх Доронин выставил на продажу дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Российский предприниматель и совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин решил продать дом, построенный для бывшей возлюбленной — Наоми Кэмпбелл. Особняк в Барвихе он построил специально для того, чтобы подарить супермодели в день свадьбы. Однако подарок так и не пригодился.

Как сообщаеся, дом был спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид (ныне покойной). Это ее единственный в мире проект такого рода — Хадид больше никогда не бралась за частные жилые дома. Строительство особняка, напоминающего космический корабль, обошлось в 140 миллионов долларов.

Дом располагает собственным 20-метровым бассейном, СПА-комплексом, японским садом и фитнес-залом, а также ночным клубом. Общая площадь — свыше 3000 квадратных метров.