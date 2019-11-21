Пт, 22.11.2019
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Олигарх Доронин выставил на продажу дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

ФОТО: Jennifer Graylock/EMPICS Entertainment

Космический особняк в Барвихе стоит 100 миллионов долларов, пишет Eg.ru.

Российский предприниматель и совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин решил продать дом, построенный для бывшей возлюбленной — Наоми Кэмпбелл. Особняк в Барвихе он построил специально для того, чтобы подарить супермодели в день свадьбы. Однако подарок так и не пригодился.

Как сообщаеся, дом был спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид (ныне покойной). Это ее единственный в мире проект такого рода — Хадид больше никогда не бралась за частные жилые дома. Строительство особняка, напоминающего космический корабль, обошлось в 140 миллионов долларов.

Дом располагает собственным 20-метровым бассейном, СПА-комплексом, японским садом и фитнес-залом, а также ночным клубом. Общая площадь — свыше 3000 квадратных метров.

Доронин и Наоми Кэмпбелл расстались в 2013 году, после романа, который длился пять лет. Одной из причин стала несовместимость характеров: русский олигарх — очень дисциплинированный человек, упорно трудящийся и живущий по строгому распорядку, а «Черная пантера» — женщина чувственная и свободолюбивая. Как сообщали приближенные к паре источники, в конце концов бизнесмен охладел к своей темнокожей подруге. Его начали замечать в компании других моделей. В итоге Доронин женился на россиянке Кристине Романовой.

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