На L'One снова подают в суд: на этот раз, чтобы отобрать его новый псевдоним

«Наши представители подадут в суд на Левана Горозия, если он не прекратит деятельность под псевдонимом, схожим до степени смешения с названием петербургского коллектива. Претензии от юристов музыкантов уже получили руководство площадки, где индивидуальный предприниматель Горозия Леван Емзарович организует свой ближайший концерт, а также его партнеры по рекламе», — пояснили ситуацию представители группы.

Представляя свой коллектив таким образом Горозия уже был в эфире «Вечернего Урганта», а в связи с выходом альбома и проведением концерта это название стало все чаще появляться в СМИ. Однако товарный знак «Марсель» был зарегистрирован в 2011 году петербургской поп-группой, в состав которой входят Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Евгений Бабенко. Также было зарегистрировано и написание словесного элемента «Марсель». Леван Горозия юридически не имеет права использовать название. Этим он вводит в заблуждение слушателей и покупателей билетов. С такими прецедентами уже столкнулись билетные операторы: при покупке билетов люди путают два коллектива со схожим названием, так как презентация альбома «Дом бита» группы «МАРСЕЛЬ» состоится уже 22 ноября в клубе «Москва», на следующий день после концерта Левана.