Участники «Битвы экстрасенсов» будут искать людей с ВИЧ-заболеванием

В новом выпуске знаменитой телепередачи мастера оккультных наук попробуют обнаружить среди пяти людей тех, кто был поражен страшным вирусом. Из пятерки больным будет только один человек, остальные – здоровые.

Среди людей с необыкновенными способностями существует негласная теория, что за тем, кто был поражен страшной болезнью, постоянно следует смерть. Обычные люди не способны увидеть этот след, однако настоящие экстрасенсы могут не только рассмотреть его, но и попробовать узнать, как именно человек заразился этой инфекцией.

Кроме того, мастеров оккультных наук ждет еще одно непростое испытание. На программу обратилась девушка по имени Алина. Юная особа страдает от двухсторонней булимии – серьезного психического заболевания, которое характеризуется бесконтрольным поеданием самой разнообразной пищи, а после изрыганием ее в пучины унитаза.