С ума сойти, какой вид открывается из окон кабинета депутата Европарламента Марины Кальюранд в Брюсселе

Марина Кальюранд показала всем свой кабинет на 13 этаже с шикарным видом на город, находится он в так называемом городе-Европарламенте, который с каждым годом становится всё больше. Политик призналась, что за день у нее бывает 15 и более встреч, график расписан по минутам. Несмотря на это, в кабинете политик тоже бывает и очень рада тому, что ей впервые улыбнулась удача и этот корпус здания достался Социал-Демократической партии лотерейным методом. Раньше с кабинетами Марине не везло.