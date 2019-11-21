С ума сойти, какой вид открывается из окон кабинета депутата Европарламента Марины Кальюранд в Брюсселе
Депутат Европарламента позвала к себе в гости 40 женщин с разной биографией, именно тех, с кем в последние два года общалась или вела какие-то совместные дела. Вместе с группой проследовали и журналисты из Эстонии.
Марина Кальюранд показала всем свой кабинет на 13 этаже с шикарным видом на город, находится он в так называемом городе-Европарламенте, который с каждым годом становится всё больше. Политик призналась, что за день у нее бывает 15 и более встреч, график расписан по минутам. Несмотря на это, в кабинете политик тоже бывает и очень рада тому, что ей впервые улыбнулась удача и этот корпус здания достался Социал-Демократической партии лотерейным методом. Раньше с кабинетами Марине не везло.
Кальюранд уверена, что все люди равны, независимо от расы, пола, вероисповедания, любовных предпочтений и так далее.
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