Сегодня для жителей Нарвы две потрясающие новости

Одно из них — дополнительный вечерний экспресс-поезд из Нарвы в Таллинн! Это действительно необходимо, потому что после 19:30 из города в Таллинн просто не уехать общественным транспортом!

Дополнительный вечерний поезд Elron из Нарвы с 8 по 12 декабря будет отправляться в 20:24 и прибывать на Балтийский вокзал города Таллинна в 22:47. А начиная с 13 декабря поезд будет отправляться из Нарвы в 20:18 и прибывать в Таллинн в 22:35.

ФОТО: Elron

ФОТО: Elron

И еще одна вкусная новость!

Весной следующего года ресторан KFC откроет свои двери в торговом центре Fama в Нарве.