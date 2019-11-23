Почему в Subway по всему миру пахнет одинаково? 25 фактов, о которых обычно молчат производители

Кофе с сэндвичем или бутербродом на тостерном хлебе утром, пицца с ананасом по выходным, сало либо устрицы — чтобы побаловать себя в праздники. Эти блюда известны каждому, но все они скрывают загадки, о которых мы даже не предполагали. Жаль, что об этом не рассказывают в школе.