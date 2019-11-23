Почему в Subway по всему миру пахнет одинаково? 25 фактов, о которых обычно молчат производители

Кофе с сэндвичем или бутербродом на тостерном хлебе утром, пицца с ананасом по выходным, сало либо устрицы — чтобы побаловать себя в праздники. Эти блюда известны каждому, но все они скрывают загадки, о которых мы даже не предполагали. Жаль, что об этом не рассказывают в школе.
AdMe.ru заглянули на полки магазинов и в популярные заведения, чтобы открыть непривычные факты о любимых кафе и продуктах.
- Многие задаются вопросом, почему круглую пиццу мы получаем в квадратных коробках, ведь в них остается бесполезное пустое пространство. Ответ прост: собрать такую коробку проще и дешевле. Понадобится всего один лист картона, да и хранить такую тару удобнее.
- Соотношение печенья и крема в Oreo остается неизменным: 71 % и 29 % соответственно. Вероятно, именно такое сочетание производитель считает идеальным, ведь рецепт 1912 года соблюдается по сей день.
- В банках Nutella весом 14 унций (400 г) содержится ровно 52 орешка.
- Одни из нас обожают манную кашу, потому что познакомились с ней в очень нежном возрасте, другие же ненавидят, потому что впервые попробовали ее только после 3 лет. В этом возрасте развивается неофобия — боязнь нового, из-за чего часть людей скептически относится к продуктам, которые они ранее не пробовали.
- Любовь и отвращение к своеобразным продуктам и их сочетаниям закладывается до рождения и развивается под влиянием получаемого опыта. Сильное влияние оказывают пищевые привычки родителей, особенно матери. По этой же причине вкус одних и тех же продуктов для каждого свой: кому-то кинза кажется душистой, а для других ее запах слишком резкий. То же можно сказать и про еду со своеобразной текстурой: сало, устрицы, соевые бобы, тушеная капуста и т. д.
- Сэндвич треугольной формы считается более вкусным, чем прямоугольный. В ресторанах и кафе к сэндвичам подают соус, а треугольный бутерброд удобнее обмакивать в емкость с ним, после чего класть в рот.
- Также треугольный сэндвич лучше держит форму при транспортировке. Отсутствие корочки по диагонали позволяет лучше рассмотреть начинку и быстрее к ней подобраться.
- В кафе франшизы Subway по всему миру стоит характерный запах. В заведениях используют один и тот же хлеб, но держат в секрете, какой конкретно ингредиент в составе дает этот запоминающийся аромат. Если верить догадкам, это карамелизированный сахар.
- Наггетсы в McDonald’s бывают всего 4 форм: «мяч», «колокол», «галстук-бабочка» и «ботинок». Причина в том, что эти формы обеспечивают равномерность приготовления и вносят разнообразие, причем 3 форм было бы слишком мало, а 5 — слишком много.
- На логотипе Domino’s Pizza изначально было 3 точки: ровно столько заведений открыли в 1965 году. Том Монаган, основатель сети пиццерий, планировал добавлять на лого по одной точке с каждым новым открытым заведением. Но у компании произошел быстрый рост, и идея потеряла актуальность.
- Ученую степень по «пиццелогии» имеют всего 3 человека на планете, один из них — все тот же Том Монаган. Сама дисциплина появилась в 1980-х годах в рамках Domino’s College of Pizzerology, программы для управленцев в рамках сети.
- Сыр — один тех продуктов, которые в Европе крадут чаще всего. В 2011 году он даже занимал первое место среди украденных товаров. По мнению специалистов из Центра розничных исследований, похитителями не всегда оказываются мелкие воришки, иногда сырные кражи совершаются с коммерческими целями, например для перепродажи. Особенно это касается таких дорогих продуктов, как пармезан.
- Лайфхак для тех, кто работает в офисе или любит захватить кофе с собой: напиток дольше останется горячим, если добавить туда взбитые сливки: пенная шапка сохранит тепло.
- Запах кофе часто кажется более приятным, чем его вкус. Это происходит из-за того, что наша слюна, в которой содержится фермент амилаза, разрушает половину молекул, которые ответственны за аромат бодрящего напитка.
- Котлета в бургере состоит из мяса нескольких десятков животных одного вида — это смесь мышечных тканей коров от разных производителей.
- Мороженое может вызывать головную боль: на нёбе расположены рецепторы, которые посылают в мозг сигнал о потере тепла. Кровь приливает к голове и вызывает боль. Но рецепторы можно обмануть: прижмите язык к нёбу — рецепторы согреются, и мозг перестанет воспринимать ситуацию как потенциально опасную.
- Кукурузные хлопья придумали адвентисты седьмого дня. Это течение приписывает адептам придерживаться вегетарианства. Поэтому в конце XIX века доктор Уильям Келлог решил создать несколько блюд для такой диеты. Однажды он отлучился и оставил порцию вареной кукурузы и пшеницы. Вернувшись, он увидел, что продукты зачерствели. Это подтолкнуло Келлога к дальнейшим экспериментам и изобретению хлопьев.
- У мармеладных мишек и автомобилей есть кое-что общее: как в первом, так и во втором случае используется карнаубский воск. Благодаря ему мармелад приобретает эффект сияния, а поверхность машины — блеск.
- Картофель умеет отражать и поглощать сигналы Wi-Fi: овощ взаимодействует с волнами примерно так же, как и человек. Это свойство использовали инженеры Boeing для улучшения сигнала в своих самолетах: списанный лайнер заполнили мешками с картошкой и несколько дней тестировали сигнал.
- В Starbucks намеренно делают круглые столики. Такая форма позволяет одиноким людям не чувствовать себя таковыми, ведь за круглым столиком нет пустых мест.
- Тыква — это ягода, а миндаль — фрукт. Все потому, что, кроме кулинарной классификации, есть и научная. В ней растения рассматриваются в зависимости от строения цветка и плода. Ягодой называют плод с твердой кожурой, мякотью и семенами под ней. Миндаль — плод косточкового фрукта.
- Фисташки обладают способностью самовозгораться при транспортировке и хранении в больших количествах. Дело в том, что у этих орехов высокое содержание масел, а перевозка создает эффект трения — температура масел повышается, как и риск возгорания. Поэтому перемещают их обычно при низких температурах и под особым контролем.
- «Паста путанеска» в переводе означает не что иное, как «паста в стиле падшей женщины». Блюдо появилось в середине прошлого века при самых обычных обстоятельствах: в один из ресторанов перед закрытием заглянула голодная компания. Ребята попросили сделать пасту с любыми ингредиентами, у хозяина нашлась пара оливок, томатов и немного каперсов. Название пасты говорит о том, что ее можно приготовить как бы между делом. Но есть и другая легенда: дамы легкого поведения готовили пасту на скорую руку в перерывах между приемом посетителей.
- В мире около 600 видов пасты, их названия звучат довольно приятно, однако, если знать значение слова на итальянском, можно потерять аппетит: лингвини — «язычки», вермишель — «червячки», орекьетте — «маленькие уши» и т. д.
- Картофель бывает зеленым не от того, что еще не дозрел. Такой оттенок он может приобрести уже после того, как его выкопали из земли и продали в магазине. Под воздействием света в корнеплоде образуется ядовитое вещество соланин — оно и дает зеленый цвет.