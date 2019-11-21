Ванга предсказала судьбу России на 2020 год

В 1979 году писатель по имени Валентин Сидоров часто навещал провидицу. Каждый раз он записывал ее предсказания в блокнот, переводил и обнародовал для широкой общественности. Именно в одну из этих поездок и появилась первая информация о том, что ждет Россию и ее будущего правителя, которым на тот момент Владимир Путин пока не являлся, пишет News-fast.com.

Ванга предсказывала, что однажды будет править страной Владимир Великий, и слава его прогремит на весь мир. Провидица считала, что он рожден для того, чтобы прославить страну и сделать ее одной из самых могущественных на Земле.

Ванга говорила, что Владимир — тот самый человек, который объединит все славянские народы против общего врага и сможет возродить из пепла православные традиции.

Отмечала она также, что Россию ждет немало жертв при правлении Великого Владимира, но жертвы эти будут ненапрасными, ибо они ведут Россию к мировому господству и безграничной власти. Страна будет крепнуть, население расти и улучшать свои жизненные условия.

Ванга отмечала, что 2020 год станет переломным в жизни этой страны, именно в 2020 году начнут происходить положительные перемены. Россия сможет не только сохранить все, что у нее есть, но и приумножить свои богатства, наращивая свою мощь и потенциал на мировой арене.