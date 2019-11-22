Четыре знака Зодиака, которые просто невыносимы в быту

Близнецы: непостоянство и снобизм

Умеют чудесным образом создавать проблемы для окружающих их людей. Особенно своим вторым половинам, в частности, в быту. Их привычка вечно менять решение и навязывать его другим и неумение признать свою неправоту способны вывести из себя кого угодно. Спорить с Близнецами бесполезно, вы просто впустую потратите время. При этом они не хотят, чтобы вы безропотно соглашались со всем, что они говорят. Спор для них как спорт.

Легкая добыча Близнецам не интересна, им гораздо приятнее, если вы в итоге не согласитесь с их мнением и вступите «на тропу войны». Есть один плюс: они легко об этом забывают, как и начинают споры. А вот от чего Близнец никогда не устает, так это от возможности поиздеваться, зло пошутить, упрекнуть. Он делает это осознанно, чтобы показать свое превосходство. С таким партнером говорить о надежности и светлом будущем не приходится. Для «жили долго и счастливо» вам нужен кто-то другой.

Дева: занудство

У Девы характер ничуть не лучше. Она до смешного педантична, занудна и порой невыносима. Даже самый терпеливый и уравновешенный человек устанет постоянно решать эту задачу – жить с Девой. С представителями этого знака в быту могут ужиться лишь те, у кого железная выдержка и устойчивость к любому внешнему раздражителю.

Мужчина-Дева — строгий, требовательный, придирчивый. Он постоянно доказывает, насколько он совершенен и что именно он глава семьи. Есть одно маленькое «но»: у него не всегда это получается.

Манера держаться вашего партнера-Девы, будь это мужчина или женщина, может стать поводом для смеха или жалости, гнева или отчаяния. Выстраивать отношения с этим знаком сложно. Кстати, Девы-женщины способны своими нотациями и претензиями довести мужчину до исступления.

Водолей: инертность

У самого спокойного знака Зодиака Водолея довольно сложный характер. Больше всего в них раздражает безразличие к происходящему и отсутствие желания изменить хоть что-то в своей жизни. Не добавляет привлекательности и манера устраивать скандалы на пустом месте без видимых причин. Женщина, которая мечтает о браке с мужчиной, который ее уважает, умеет сопереживать, сострадать и проявлять инициативу, должна забыть о Водолее, если на горизонте есть такой претендент. Иначе разочарования не избежать, уверяет журнал «Лиза».

С эмоциями у Водолеев вообще туго. Пылкое проявление чувств, помощь по дому, материальная поддержка — это не про них. Любая ваша просьба рискует быть проигнорирована. Не всегда, но в 8 из 10 случаев. Результат? Вы раздражены, агрессивны и расстроены. Если вам дорого ваше эмоциональное состояние и здоровье, найдите другого партнера, а Водолея и особенности его натуры оставьте другим, например, таким же Водолеям.

Овен: импульсивность

На первый взгляд никто не может сравниться с Овном в умении любить, ухаживать, носить на руках и вести совместный быт. К сожалению, ему самому ближе страстное свидание, краткосрочный роман, интрижка, но не долгосрочные отношения и брак. Овен очень нетерпелив, вспыльчив, местами неуравновешен. Само понятие брачного союза оказывает на него/нее деструктивное действие, в результате чего проявляются самые плохие черты характера — от раздражительности и гнева до несговорчивости и претенциозности.