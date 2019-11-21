Чт, 21.11.2019
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Ведущая «Орла и Решки» в бикини показала накаченный пресс

Алина Астровская и Антон Зайцев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Алина Астровская показала спортивное тело и прекрасную фигуру. Снимок с яхты посреди моря ведущая «Орла и Решки» опубликовала в Instagram, пишет Пятый канал.

Красавица Астровская написала под фото, что ей очень тяжело найти идеальный купальник.

У меня не получается быстро находить комфортные купальники! То по росту не подходят, то слишком открыты, то слишком закрыты! Терпеть не могу поролон, который впитывает в себя пол моря, короче если нахожу свой это любовь надолго!

— радуется звезда.

Фанаты заметили, что бикини на Алене смотрится изумительно. Но нашлись и те, кому купальник певицы напомнил спортивное белье.

Больше на спортивное нижнее белье похож, чем на купальник,

— написала подписчица.

Но отсутствие ярких деталей и простой крой в сочетании с монохромным голубым оттенком подчеркнул загорелое и стройное тело звезды. Многих впечатлила подтянутая фигура и накаченный пресс теле-дивы. Восторженные комментарии поклонников не заставили себя долго ждать.

Фигура супер,

Алина- стройняшка,

— написали пользователи.

Многие пожаловались в комментариях, что за их окном очень холодно и на фото не возможно смотреть без зависти. Другие добавили, что у них за окном 18 и даже 25 градусов ниже нуля.

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