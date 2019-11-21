Ведущая «Орла и Решки» в бикини показала накаченный пресс

Алина Астровская показала спортивное тело и прекрасную фигуру. Снимок с яхты посреди моря ведущая «Орла и Решки» опубликовала в Instagram, пишет Пятый канал.
Красавица Астровская написала под фото, что ей очень тяжело найти идеальный купальник.
У меня не получается быстро находить комфортные купальники! То по росту не подходят, то слишком открыты, то слишком закрыты! Терпеть не могу поролон, который впитывает в себя пол моря, короче если нахожу свой это любовь надолго!
— радуется звезда.
Фанаты заметили, что бикини на Алене смотрится изумительно. Но нашлись и те, кому купальник певицы напомнил спортивное белье.
Больше на спортивное нижнее белье похож, чем на купальник,
— написала подписчица.
Но отсутствие ярких деталей и простой крой в сочетании с монохромным голубым оттенком подчеркнул загорелое и стройное тело звезды. Многих впечатлила подтянутая фигура и накаченный пресс теле-дивы. Восторженные комментарии поклонников не заставили себя долго ждать.
Фигура супер,
Алина- стройняшка,
— написали пользователи.
Многие пожаловались в комментариях, что за их окном очень холодно и на фото не возможно смотреть без зависти. Другие добавили, что у них за окном 18 и даже 25 градусов ниже нуля.