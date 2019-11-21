Ведущая «Орла и Решки» в бикини показала накаченный пресс

Красавица Астровская написала под фото, что ей очень тяжело найти идеальный купальник.

У меня не получается быстро находить комфортные купальники! То по росту не подходят, то слишком открыты, то слишком закрыты! Терпеть не могу поролон, который впитывает в себя пол моря, короче если нахожу свой это любовь надолго!

— радуется звезда.

Фанаты заметили, что бикини на Алене смотрится изумительно. Но нашлись и те, кому купальник певицы напомнил спортивное белье.

Больше на спортивное нижнее белье похож, чем на купальник,

— написала подписчица.

Но отсутствие ярких деталей и простой крой в сочетании с монохромным голубым оттенком подчеркнул загорелое и стройное тело звезды. Многих впечатлила подтянутая фигура и накаченный пресс теле-дивы. Восторженные комментарии поклонников не заставили себя долго ждать.

Фигура супер,

Алина- стройняшка,

— написали пользователи.