Десять повседневных вещей, которые мы делаем неверно: как резать хлеб без крошек, зачем вешать туалетную бумагу разворотом к себе

Сверните пакет с картофелем фри

Зачастую люди едят картофель фри из пакета, засовывая в него руку. Но есть простой способ съесть это лакомство более комфортно. Достаточно просто сворачивать пакет снизу вверх, подталкивая картофель. Теперь вам не придется туда засовывать руки, и они останутся чистыми.

Держите бокал за ножку

Для того чтобы шампанское или вино дольше оставалось холодным, бокал всегда нужно держать за ножку. Это обусловлено тем, что при контакте стакана с рукой он быстро нагревается.

Отрежьте хлеб без крошек

Чтобы нарезать хлеб и не накрошить, нужно всего лишь начать с фронтальной стороны.

Нагрейте пищу в ящике под духовкой

Когда вы что-то готовите в духовом шкафу, его ящик тоже нагревается. Если вы одновременно готовите множество блюд и вам нужно сохранить их теплыми, вы можете поместить их в ящик. Они дольше будут теплыми.

Выпейте сок, держа упаковку за концы

Чтобы ваш ребенок не облил себя соком, когда его пьет, нужно отогнуть верхние концы и сказать ему, чтобы он держал пакет за них. Теперь он сможет утолить жажду и при этом не испачкаться.

Положите ветчину на хлеб правильно

Чтобы приготовить по-настоящему вкусный сэндвич, возьмите два ломтика ветчины, разрежьте их пополам и положите гладкими краями «наружу».

Увеличьте громкость музыки с помощью стекла

Когда вы слушаете музыку с мобильного телефона, поместите его в стакан и вы увидите, что громкость значительно увеличивается.

Повесьте туалетную бумагу концом вперед

Туалетную бумагу лучше повесить концом вперед, а не к стене. Удивительно, но по этому поводу до сих пор ведутся споры. Однако такое решение будет верным, потому что закатать бумагу гораздо легче, не касаясь стены. При этом, на стене может быть множество бактерий, которые вряд ли будут полезны организму человека. При соприкосновении они непременно попадут на поверхность бумаги. Если же разместить ее концом вперед, то касания удастся избежать.

Применяйте духи только за ушами и на шее

Вам не нужно втирать духи в запястья, потому что это вызывает тепло, и более тонкие ноты духов быстро испаряются. Чтобы от вас веяло легким приятным ароматом ваших духов, достаточно нанести небольшое количество в область ушей и шеи.

Что делать, если жмет бюстгальтер