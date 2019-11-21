Вот это поворот: Элджей и Настя Ивлеева расстались

Говорят, телеведущая и рэпер расстались, причем по инициативе 25-летнего музыканта. Якобы Алексей Узенюк (настоящее имя артиста) бросил Настю ради молоденькой певицы.

Такой вывод сделали интернет-пользователи, внимательно изучив страницы Ивлеевой и Элджея в «Инстаграме». Они обратили внимание, что супруги больше не носят обручальные кольца, хотя раньше постоянно светили ими перед камерами. А рэпер еще и перестал лайкать фото Насти в соцсети, и теперь все его онлайн-внимание достается косоварской певице Эре Истрефи, пишет Telegram-канал Star News. Известно, что артисты этим летом выпустили совместный трек «Sayonara детка». Не исключено, что во время сотрудничества они и сошлись.