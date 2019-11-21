Регина Тодоренко заработала почти миллион долларов в сети?

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала горячее фото и опровергла информацию о своих заработках в Instagram. Ранее журнал Forbes обнародовал список 15 самых успешных блогеров, которые смогли заработать в социальной сети. На первом месте оказалась телеведущая Ксения Собчак с доходом в 1,6 миллиона долларов. Следующую строчку заняла Тодоренко — ее доходы издание оценило в 860 тысяч долларов. Однако сама телеведущая поспешила опровергнуть эти слухи на своей странице в Instagram.

«Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30-метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЕМ СНЕ», — подписала пост звезда.