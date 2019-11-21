Камеры зафиксировали дерзкое нападение голого извращенца на женщину

В городе Бузиоси в Бразилии сняли дерзкое нападение голого мужчины на женщину. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На кадрах видно, что мужчина в автомобиле подъехал к женщине, которая гуляла сама возле своего дома под дождем около 7.25 утра.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пострадавшая пыталась прикрыться зонтиком от мужчины. Он вышел из машины и сначала говорил с ней, а потом начал преследовать и хватать за талию. Мужчина сбежал только после того, как она закричала и просила о помощи.

По словам потерпевшей, голый извращенец гнался за ней по улице. Он ненадолго схватил ее за талию, но она смогла вырваться.