«Только не на лицо»: пельменная шокировала сексистской рекламой

«Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно», «Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские», «Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?», «Даже если откинуть все гендерные моменты и порядочность, то здесь тупо нет профессионализма – потому что это легче всего, пытаться задеть темой секса. И это точно не творчество – а убогость мышления!» – пишут интернет-пользователи в комментариях.