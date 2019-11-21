«Только не на лицо»: пельменная шокировала сексистской рекламой

Киевская пельменная «П.Пельмени», которая расположена на Бессарабском рынке, шокировала пользователей в Сети своей рекламой. В официальном Instagram-аккаунте заведение опубликовало фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество, сообщает 24tv.ua.
"Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке,
– подписан снимок с девушкой в Instagram.
Пользователи социальных сетей возмущены провокационной рекламой заведения.
«Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно», «Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские», «Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?», «Даже если откинуть все гендерные моменты и порядочность, то здесь тупо нет профессионализма – потому что это легче всего, пытаться задеть темой секса. И это точно не творчество – а убогость мышления!» – пишут интернет-пользователи в комментариях.
Представители заведения на критику не отреагировали, а опубликовали еще одно рекламное фото, на котором парень через купюру пытается занюхать дорожку и держит в руках пельмени.
"дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих", – говорится в подписи к скандальной публикации.