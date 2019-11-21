Эксперт назвал лучшее средство от похмелья

Лучшими закусками для крепких напитков являются квашенные продукты, а рассол в свою очередь признан самым действенным средством от похмелья. Об этом заявил директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов.

Чтобы подготовить свой организм, перед употреблением алкоголя можно принять янтарную кислоту, которая снизит эффект воздействия спиртного. Кроме того, можно сходить в баню или выпить небольшую рюмку крепкого напитка — это приведет в готовность ферменты, запустит механизм переработки.

Что касается закусок, то предпочтение стоит отдавать квашенным продуктам, поскольку в них содержатся ферменты, необходимые для нормальной работы организма.

Кроме того, Тузмухамедов рассказал про самые эффективные способы борьбы с похмельем.

При чрезмерном употреблении алкоголя катализатором окисления является вода. Ее надо больше пить. В противном случае организму грозит обезвоживание,

— сказал он.