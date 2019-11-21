«Боимся страшной судьбы Фриске и Заворотнюк»: Джигурда объяснил отказ Анисиной от ЭКО

Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дмитрий Маликов – всем им рожали суррогатные матери. «Для молодежи, у которой есть какие-то проблемы, существует и другой прогрессивный метод продолжения рода – ЭКО», – уверяет звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова. Но подобные способы чужды Никите Джигурде.

«Мне 58 лет, богине Анисиной – 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО, – рассказал Джигурда. – Но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк. Марина на все мои предложения попробовать отвечает: "Пожалей меня"».

Напомним, 17 мая 2017 года Анисина заявила, что беременна в третий раз. Но тогда случился выкидыш. А новые попытки, видимо, уже не будут предприниматься.