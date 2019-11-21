Бывшая жена Богомолова показала изящную грудь

Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз показала новое откровенное фото. 36-летняя актриса снялась в абсолютно прозрачном ажурном топике телесного цвета, надетом прямо на обнаженное тело. В таком виде она продемонстрировала браслеты и серьги с изумрудами из собственной коллекции, пишет Экспресс газета.
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По мнению восторженных поклонников, Мороз после развода все хорошеет и хорошеет. «Суперштучка», «Божественно красивая женщина», «Даша, вы все краше, хотя казалось бы — куда дальше» — не налюбуются на актрису подписчики.
Вместе с тем некоторые раскритиковали Дарью за этот смелый снимок. «Соски видно», — с неодобрением заметил один из комментаторов. «А че без лифчика, шалава, что ли?» — спросил кто-то из «мимо проходивших» пользователей.
Добавим, что после удачной смены имиджа Мороз начали сравнивать с Шарлиз Терон.
Актриса поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем, режиссером Константином Богомоловым. Пара развелась в 2018 году — причиной стал роман Богомолова с Ксенией Собчак, на которой он позже женился. Мороз воспитывает дочь от режиссера.