Агрессивный лебедь едва не утопил пса на глазах у хозяйки

В пятницу, 15 ноября, жительница Китая по фамилии Чжан гуляла со своим золотистым ретривером Сиши у озера в городе Чэнду. Женщина снимала на видео, как ее питомец плещется в воде, когда на него напал агрессивный лебедь.

На кадрах видно, как птица набрасывается на пса, пытаясь утопить его. Она клюет собаку и бьет крыльями по морде. Напуганный пес пытается уплыть от противника, однако птица преследует его. В конце концов, ему удается подплыть к берегу и выбраться к хозяйке.