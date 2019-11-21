Обнаженная Анна Седокова снялась в постели

36-летняя Анна Седокова подразнила поклонников сексуальными снимками. Звезда снялась без одежды в гостиничном номере, пишет Cosmo.
Артистка вернулась в Москву. Звезда позировала в обнаженном виде, лежа в постели. Бывшая участница группы «ВИА Гра» призналась, что длительные путешествия очень утомляют ее и влияют на сон. По словам певицы, она перестала высыпаться.
«Я сегодня спала три раза по часу и еще полтора часа в гостинице. Но это перелеты просто. Раньше совсем мало спала — по часов 5 могла каждую ночь. Сейчас, если сплю больше 8 часов — кажется, всё на свете проспала», — заявила Седокова.
Исполнительница хита «Алые губы» в шутку сравнила себя с великими людьми, которые тоже не могли долго спать. «Некоторые исторические личности были способны спать всего 3−4 часа в сутки. Эдисон, Да Винчи, Франклин, Тесла, Черчилль — все они спали гораздо меньше признанной нормы и чувствовали себя вполне здоровыми. Ученые считают, что подобные нарушения сна — обратная сторона большого таланта или гениальности. Я решила зайти в гениальность таким путем», — отметила Анна.