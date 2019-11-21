На дорогах под Петербургом появились «знаки НЛО»: ждут приземления инопланетян?

Фотография появилась в сообществе «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте». В комментариях петербуржцы делятся своими впечатлениями и смеются над ошибкой дорожников. Кто-то увидел в знаках женскую грудь, другие — инопланетян.

«Осторожно! НЛО!», «Воздушные ямы», «Уступи коридор воздушного полета? Осторожно, висячий полицейский?», «Это чтоб притормаживали на перевернутых машинах?», «Сварщик с юмором подошел к поставленной задаче!» — пишут интернет-пользователи.

Знаки на ограничителе появились после ремонта. В конце позапрошлой недели фургон не рассчитал высоту и снес конструкцию. Сами ограничители появились после того, как по дороге, сделанной на средства жителей поселка, стали ездить грузовики с близлежащих строек.