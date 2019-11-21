Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

Но ощущение неустойчивости и потери равновесия также может быть симптомом проблем со здоровьем. Если приступы головокружения беспокоят все чаще, то это повод обратить внимание на свое здоровье и обратиться за медпомощью. Причины, из-за которых голова идет кругом, могут быть вызваны внутренними и внешними факторами, в которых стоит разобраться.

Почему возникает головокружение у здоровых людей

Головокружение или вертиго может быть спровоцировано каким-то единовременным фактором: перегревание на солнце, резкий подъем, долгое нахождение в неудобной позе и так далее. У людей курящих и часто пьющих алкоголь вериго может возникать довольно часто.

Также способствуют развитию головокружения сидячая работа, гормональные изменения (месячные, беременность, климакс), стрессы и эмоциональное выгорание, диеты и голодание.

Частые простудные болезни и истощенный иммунитет, неконтролируемый или длительный прием лекарств тоже способствуют развитию головокружений. Плохая экологическая обстановка, пассивный образ жизни и отсутствие физических нагрузок, перенесенные ранее травмы, длительная работа за монитором, нерегулярное и неполноценное питание – вот далеко не полный список причин, способных вызывать вертиго у вполне здоровых людей.

О каких заболеваниях свидетельствует частое головокружение

К часто повторяющимся приступам головокружения может привести наличие ряда заболеваний. Так, вертиго является симптомом неврологических проблем, из-за которых поражаются нервные окончания и система мозгового кровообращения. Мигрени, опухоли, вестибулярные дисфункции, рассеянный склероз – эти серьезные патологии часто сопровождаются головокружением.

Также резкое головокружение часто возникает при инсульте, что требует немедленной госпитализации. Вертиго возникает при патологиях ЛОР органов – в частности, органов слуха, при сердечно-сосудистых болезнях (гипертонии, кардиомиопатии), эндокринных нарушениях, заболеваниях позвоночника и так далее.

Помимо головокружения человек может также ощущать:

Раздвоение "картинки" изображения

Тошноту вплоть до рвоты

Общую слабость

Потерю равновесия

Звон в ушах, снижение слуха

Тяжесть в голове, потемнение в глазах, излишнюю потливость.

Что делать при вертиго и как избежать головокружений

Если вы заметили все чаще повторяющиеся приступы вертиго, появились головные боли, упало зрение, важно пройти обследование головы и вестибулярного аппарата. Врач назначить общие анализы мочи и крови, возможно понадобится электрокардиограмма, энцефалограмма, компьютерная томография. если вертиго вызвано паталогией во внутренних органах и системах, которую невозможно диагностировать самостоятельно, самолечение вам не поможет, болезнь будет прогрессировать.