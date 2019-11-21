Чт, 21.11.2019
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Виктория Бекхэм станцевала с сыном зажигательный танец под песню Spice Girls

Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram

Известный британский дизайнер Виктория Бекхэм, которой недавно исполнилось 45 лет, была звездой группы Spice Girl в 90-х годах. На днях светская львица зажгла со своим сыном Ромео под одну из песен популярной девичьей группы, пишет Сегодня.

Так, 17-летний Ромео Бекхэм сначала опубликовал забавное видео в TikTok-профиле, где он танцует со своей мамой – экс-участницей Spice Girls.

Под композицию Spice Up Your Life Виктория Бекхэм ритмично станцевала, продемонстрировав также идеальную фигуру. Ромео зато больше наблюдал за матерью и пытался повторить ее движения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что эта песня вошла во второй студийный альбом группы Spice Girls – Spiceworld, релиз которого состоялся в 1997 году.

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