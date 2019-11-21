Виктория Бекхэм станцевала с сыном зажигательный танец под песню Spice Girls

Так, 17-летний Ромео Бекхэм сначала опубликовал забавное видео в TikTok-профиле, где он танцует со своей мамой – экс-участницей Spice Girls.

Под композицию Spice Up Your Life Виктория Бекхэм ритмично станцевала, продемонстрировав также идеальную фигуру. Ромео зато больше наблюдал за матерью и пытался повторить ее движения.