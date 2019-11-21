Ольгу Серябкину назвали одной из самых сексуальных женщин, и она подтвердила это новым фото

Ольга позировала в чёрном платье, показав эффектное декольте. Девушка решила добавить перчинки и, похоже, не надела нижнее бельё. При этом артистка чувственно приоткрыла рот, подперев голову рукой.

И у поклонников не возникло сомнений относительно присуждённого Ольге титула. Хотя, судя по комментариям, они поставили бы свою любимицу на первое место. Некоторые пользователи отметили, что от жарких съёмок певицы несложно потерять голову.