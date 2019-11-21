Мужчины, оставшаяся без работы и дома модель Playboy нуждается в помощи!

Уволенная из правительства Тюменской области за участие в конкурсе Playboy Анна Ануфриева продала свою квартиру из-за долгов — после скандала девушку никто не берет на работу, а на выплату ипотеки у нее не хватает денег. Об этом Анна сообщила в своем Instagram-аккаунте, пишет Лента.
Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти,
— поделилась Анна в соцсети.
Издание 72.ru сообщило, что из-за обрушившейся волны негатива у девушки начались проблемы со здоровьем, а отец Анны вообще перестал с ней общаться.
В мае тюменка решила побороться за титул девушки года, приняв участие в конкурсе журнала Playboy. Позднее стало известно, что Ануфриева лишилась работы. Девушка отказалась от комментариев, заявив, что это будет неэтично по отношению к работодателю.
Тогда же российская редакция Playboy предложила Анне принять участие в кастинге журнала.
Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы,
— сказали в Playboy.
За Анну вступилась и «девушка года Playboy 2018» Лидия Пономарева, которая тоже родом из Тюмени.
Спасибо всем за те слова, которые я услышала в день рождения. Но здесь хочу оставить именно эти... «Я тебе желаю каждый день делать что-то, за что завтрашняя ты скажет тебе спасибо. Помнить, что жизнь прекрасна, но быстротечна и очень важно не стоять на месте, видеть свою цель и не видеть препятствий. Не давай себя сломить жизненным обстоятельствам! Ты всегда сильнее. Не важно кто рядом с тобой, если ты не веришь в себя, то не поверит никто. А если веришь - это полпути к успеху. И пусть твои мечты будут очень высокими.. настолько, насколько это можно представить. Ведь надо знать, что мы мечтаем только о том, на что сами способны! 💫🌟✨ Аня Тивольт» Спасибо Анечка ещё раз. @ativolt И этого я хотела бы пожелать каждому.