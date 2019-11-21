Мужчины, оставшаяся без работы и дома модель Playboy нуждается в помощи!

Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти,