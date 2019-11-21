Тревожные звоночки: врач назвал первые признаки алкоголизма

По словам специалиста, регулярное употребление красного вина несет значительные риски.
Французский аддиктолог (врач, занимающийся излечением пагубных пристрастий) Мокка Лорберг назвала симптомы появления алкогольной зависимости.
Специалист отметила, что одним из главных признаков является невозможность человека отказаться от спиртного, несмотря на желание бросить вредную привычку.
Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше — это тоже говорит о зависимости. Как и тот факт, что потребление алкоголя становится для вас навязчивой идеей,
— рассказала РИА "Новости" Лорберг.
Специалист также обратила внимание на то, что, если человек не знает меры и не может ограничиться одним бокалом, то это ещё один симптом алкогольной зависимости.
Врач пояснила, что в данной проблеме не столько важна крепость напитка, сколько частота и количество его употребления.
Употребление алкоголя, даже красного вина, каждый день не дает здоровью ничего хорошего, как бы ни говорили об обратном, а, напротив, несёт значительные риски,
— добавила Лорберг.