Чт, 21.11.2019
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Смотреть всем: на Youtube-канале ТНТ появился трейлер нового «Полицейского с Рублевки»

Комедия выйдет к Новому году

ФОТО: скриншот видео

20 ноября на Youtube-канале ТНТ вышел трейлер «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Это продолжение самого кассового комедийного фильма за всю историю российского кинематографа, пишет teleprogramma.pro.

Картину будет не стыдно посмотреть всей семьей, ее возрастной ценз – от 12 лет. Создатели уверяют, что искрометный юмор и душевность ленты не оставят никого равнодушным.

По сюжету, полицейские Барвихи собираются встретить Новый год за городом, в коттедже. Однако руководство строго запрещает Яковлеву покидать рабочее место, ведь в городе появились грабители, которые обчистили ювелирное предприятие. Яковлев уверен, что это не повод, чтобы лишиться праздничного застолья. В итоге его планы рушатся, и вместо того, чтобы пить шампанское, полицейский спасает город от преступников весь Новый год.

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