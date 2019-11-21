Раскрыт секрет, как на самом деле Асмус снималась в постельной сцене в фильме «Текст»

Однако, по словам эксперта, на деле Кристина Асмус и ее партнер по фильму Иван Янковский даже не касались друг друга. Для съемки подобных сцен используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга.

«В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», - не сомневается продюсер Ольга Леснова.