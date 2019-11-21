Чт, 21.11.2019
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Раскрыт секрет, как на самом деле Асмус снималась в постельной сцене в фильме «Текст»

Кристина Асмус

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Откровенная сцена из фильма «Текст» с участием жены резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристины Асмус уже не первую неделю становится объектом бурного обсуждения поклонников. Многие обвинили артистку чуть ли не в съемках в порнографии, а ее мужа в обладании ветвистых рогов.

Сама Кристина Асмус признавалась, что развернувшаяся против нее травля довела ее до нервного срыва. «Борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей. И среди своих друзей, и среди своих коллег до сих пор - это тема моей жизни вообще. Она меня волнует, она меня бесит», - говорила она.

Однако, по словам эксперта, на деле Кристина Асмус и ее партнер по фильму Иван Янковский даже не касались друг друга. Для съемки подобных сцен используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга.

«В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», - не сомневается продюсер Ольга Леснова.

На этом фоне оказалось, что Кристина Асмус готовит своим поклонникам новый сюрприз. Скоро звезда сериала «Интерны» появится в новогоднем шоу «Путешествие на СеРверный полюс», где предстанет в образе «Нейросети» - искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз.

При этом Асмус подчеркнула, что не будет участвовать в провокационных кадрах. «Путешествие на СеРверный полюс» — это добрая детская история, которая расскажет о приключениях Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний волшебник вместе с внучкой решил поздравить детей всего мира и хочет успеть совершить доброе дело всего за одну ночь. Чтобы со всем справиться и вручить вовремя подарки, Дед Мороз разработал виртуального помощника — «Нейросеть»», - сказала она.

Персонаж актрисы появляется на экране «без прямого взаимодействия с партнерами…». «Это и не совсем театр, и не совсем кино. Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я всё время смотрела в камеру и общалась с группой на слух», - приводит слова знаменитости сайт 7Days.ru.

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