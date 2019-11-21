Раскрыт секрет, как на самом деле Асмус снималась в постельной сцене в фильме «Текст»

Откровенная сцена из фильма «Текст» с участием жены резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристины Асмус уже не первую неделю становится объектом бурного обсуждения поклонников. Многие обвинили артистку чуть ли не в съемках в порнографии, а ее мужа в обладании ветвистых рогов.
Сама Кристина Асмус признавалась, что развернувшаяся против нее травля довела ее до нервного срыва. «Борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей. И среди своих друзей, и среди своих коллег до сих пор - это тема моей жизни вообще. Она меня волнует, она меня бесит», - говорила она.
«В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», - не сомневается продюсер Ольга Леснова.
На этом фоне оказалось, что Кристина Асмус готовит своим поклонникам новый сюрприз. Скоро звезда сериала «Интерны» появится в новогоднем шоу «Путешествие на СеРверный полюс», где предстанет в образе «Нейросети» - искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз.
При этом Асмус подчеркнула, что не будет участвовать в провокационных кадрах. «Путешествие на СеРверный полюс» — это добрая детская история, которая расскажет о приключениях Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний волшебник вместе с внучкой решил поздравить детей всего мира и хочет успеть совершить доброе дело всего за одну ночь. Чтобы со всем справиться и вручить вовремя подарки, Дед Мороз разработал виртуального помощника — «Нейросеть»», - сказала она.
Персонаж актрисы появляется на экране «без прямого взаимодействия с партнерами…». «Это и не совсем театр, и не совсем кино. Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я всё время смотрела в камеру и общалась с группой на слух», - приводит слова знаменитости сайт 7Days.ru.