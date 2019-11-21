Почему основатель Вконтакте призывает удалить Whatsapp со всех смартфонов

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», - пишет Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые уязвимости мессенджера делают персональные данные пользователей открытыми для хакеров и государственных учреждений. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», - отмечает он.

По словам Дурова, WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». Он подчеркивает, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

WhatsApp может случайным образом внедрять критические уязвимости безопасности во всех обновлениях приложения на смартфонах.