Akon заявил, что будет баллотироваться в президенты и построит собственную Ваканду

В своем новом интервью Akon подтвердил, что собирается стать президентом США. И это еще не самая амбициозная задача, которую он перед собой поставил: музыканту предстоит основать собственную Ваканду — страну, показанную в фильме Marvel «Черная пантера».
Во-первых, рэпер считает, что из него вышел бы отличный конкурент Дональду Трампу в президентской гонке 2020 года: «Я собирался участвовать в выборах, был очень к этому близок. Но в последний момент подумал как следует и пришел к выводу, что тогда у меня не получится свободно заниматься творчеством. Я только вернулся в индустрию и не хочу сейчас прощаться с музыкой. Как только ты заходишь в офис президента, назад пути нет, поэтому я притормозил и сосредоточился на своем деле. Но я гарантирую, что в будущем займусь политикой».
Не меньше надежд рэпер возлагает на собственную валюту Akoin, которая, по его расчетам, должна стать официальной валютой всей Африки. Но чтобы не останавливаться на этом небольшом достижении, Akon планирует построить Ваканду, как пишет Super.
Я посмотрел «Черную пантеру», увидел, как однажды может выглядеть Африка, и понял, что это реально! В фильме нет ничего, на что у этого континента не хватило бы ресурсов. Цель моей жизни — успеть перед смертью построить в Африке Ваканду,
— поделился рэпер.