Akon заявил, что будет баллотироваться в президенты и построит собственную Ваканду

Во-первых, рэпер считает, что из него вышел бы отличный конкурент Дональду Трампу в президентской гонке 2020 года: «Я собирался участвовать в выборах, был очень к этому близок. Но в последний момент подумал как следует и пришел к выводу, что тогда у меня не получится свободно заниматься творчеством. Я только вернулся в индустрию и не хочу сейчас прощаться с музыкой. Как только ты заходишь в офис президента, назад пути нет, поэтому я притормозил и сосредоточился на своем деле. Но я гарантирую, что в будущем займусь политикой».