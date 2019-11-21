Итальянские СМИ сообщили о свадьбе Роналду и Джорджины

Церемония бракосочетания состоялась на днях в Марокко. Там присутствовали только близкие. Тем не менее СМИ пообещали, что в скором времени опубликуют некоторое фото с мероприятия. Пока лишь есть фотографии пары, которые публиковались в Instagram футболиста.

Любопытно, что задолго до свадьбы Джорджина родила от Роналду девочку. Это произошло 12 ноября 2017 года. При этом до этого у Роналду уже было трое детей - Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от суррогатной матери и близнецы Ева и Мэтью, родившиеся летом 2017 года в США также от суррогатной матери. Таким образом в семье Роналду и Джорджины уже четыре ребенка.